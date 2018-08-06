Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Friganas'ın bakanlığa çağırılarak, Atina'nın geçen ay Rus diplomatlara ve vatandaşlarına yönelik hasmane tavrı nedeniyle, mütekabiliyet gereği alınacak önlemler hakkında nota verildiği belirtildi.

2 RUS DİPLOMATINA SINIR DIŞI KARARI

Yunan Kathimerini gazetesinin geçen ay yayınlanan ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da bir süre önce yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yaptırım kararı aldığı 4 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettiğini kaydederek, "Uluslararası hukuku ihlal eden hareketleri kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu

AA