Rusya'da 18 yıldır iktidar olan Putin dördüncü dönemi için yemin edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferle bugün dördüncü dönemi için yemin edecek

Rusya'da 18 yıldır iktidar olan Putin dördüncü dönemi için yemin edecek
Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidar. Muhalifler Putin dönemini, çarlık ve imparatorluk dönemine benzetiyor.

Rus lider bugünkü yemin töreniyle iktidardaki 6 yılını daha garantileyecek.

Protesto gösterileri ihtimaline karşı güvenlik güçleri önlemler aldı. Cumartesi günü Rusya'nın 19 ilinde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı, gözaltıların yarısına yakını da başkent Moskova'da yaşandı.

Putin, Mart'taki seçimlerde oyların yüzde 76'sından fazlasını aldı. Bu Rus liderin en büyük sandık başarısı oldu. Fakat uluslararası gözlemciler, sandıkta usulsüzler yapıldığını belirtiyor. Rusya'da önceki seçimlerde de ihlaller olduğu iddia ediliyordu.


ÇEYREK ASIRLIK İKTİDAR


Ülkenin popüler muhalif lideri Alexei Navalny, zimmetine para geçirdiği suçlamaları nedeniyle seçimlerde adaylığını koyamamıştı. İddiaları reddeden Navalny bu suçlamaların 'siyasi olduğunu' söylüyor.

Rus muhalif, Cumartesi günü başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle kısa süreli gözaltına alındı.

Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasalar uyarınca üst üste yalnızca iki dönem devlet başkanlığı yapabildiği için 2008'de başbakanlığa geçti ve devlet başkanlığına kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev geldi.

Putin, 2012'de yeniden devlet başkanlığına geçip 6 yıl koltukta kaldı. Koltuğunu bu yıl Mart ayındaki seçimlerde sağlamlaştırdı.

Putin, dördüncü dönemini tamamlayabilirse 2024 yılında, 65 yaşına geldiğinde çeyrek asır ülke yönetiminde kalmış olacak.

Sovyet diktatör Joseph Stalin 31 yıl iktidarda kalmıştı. Rus Çarı II. Alexander 26 yıl, I. Nicholas ise 30 yıl hüküm sürdü.

BBC Türkçe


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