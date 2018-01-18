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Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu

Rusya mide bulandıran bir cinsel istismar davasıyla gündeme geldi. İsmi açıklanmayan ve 34 yaşında olduğu belirtilen bir çiftin, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yıllarca süren bu işkence ailenin korkunç itiraflarıyla ortaya çıktı.

Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu
Korkunç olay, Rusya'nın Volgograd kentinde gözaltına alınan bir çiftin ifadeleriyle ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan Rus aile, 12 yaşındaki kız çocuklarına 1 yıldan uzun bir süredir sistematik tecavüz ettiklerini itiraf etti. 

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 34 yaşındaki anne ve babanın çocuklarını 'seks kölesi' yaptığı, ikilinin kız çocuklarını düzenli olarak istismar ettiği belirlendi. 

Korkunç olay, küçük kızın doktora gittikten sonra periyodik hastalığıyla ilgili yaşadığı sorunları anlatmasıyla ortaya çıktı. 


İTİRAF ETTİLER


Rus 'anne' polise ifadesinde, ilk kez 13 yaşında tecavüze uğradığını açıklarken, 'baba' da iğrenç ifadelerde bulundu. Küçük kızın babası, 'kızımı yetişkin hayata hazırlıyorduk' diyerek yaptığı iğrençliği itiraf etti. 

İstismara maruz kalan kız çocuğu, Rus görevliler tarafından yurda yerleştirirken, ailesiyle bir daha yüzyüze gelmemesi için de gerekli önlemler alındığı bildirildi. 

İsmi açıklanmayan pedofili ve istismarcı çiftin 20 yıla yakın ceza alması bekleniyor. 


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