Rusya’da AVM'de yangın çıktı



200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber Merkezi

Rusya'nın Ivanovka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Rusya’da Mart ayında meydana gelen AVM yangınında ise 41’i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.İHA