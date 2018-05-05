Rusya’da AVM'de yangın çıktı

Rusya'nın Ivanovka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, yaklaşık 200 kişi binadan tahliye edildi

05 Mayıs 2018, Cumartesi 22:16
Rusya’da AVM'de yangın çıktı
Rusya'nın Ivanovka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Rusya’da Mart ayında meydana gelen AVM yangınında ise 41’i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA


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