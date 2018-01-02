Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

Nazlı Erdol

gazeteci, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve halkla ilişkiler danışmanı’da Mart 2018’de gerçekleştirilecek seçimlere aday oldu. Gamzatova, dün’ne başvuru belgelerini sundu. 46 yaşındaki Gamzatova, Rusya’ya bağlı’ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi ve seçimlerde bağımsız olarak yarışacak.’da kural gereği, bağımsız aday olabilmek için Gamzatova’nın ülkenin tüm bölgelerinden en az 300 bin imza toplaması gerekiyor.Sputnik'in aktardığına göre; Rusya’nınolarak dikkat çeken Gamzatova, henüz seçim programı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak şimdiden Rusya’daki Müslümanlar ve Al Jazeera’nın da aralarında bulunduğuve başka ülkelerden basın kuruluşlarının desteğini topladı.Daha önce Rus sosyetesinin ünlü ismi ve’un ilk belediye başkanı’ın kızıile gazeteci ve insan hakları aktivistiseçimlere aday olacağını duyurmuştu.de aralık ayında bağımsız olarak aday olacağını açıklamıştı., 21 kişinin partiler üzerinden, 30 kişinin de bağımsız olarak adaylığını koyduğunu belirtmişti.