Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

Gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rakip kadın adaylar listesine yeni bir isim daha eklendi. Müslüman gazeteci ve Dağıstan baş müftüsünün danışmanı Ayna Gamzatova, başkanlığa adaylığını koydu. Gamzatova, Rusya’nın ilk Müslüman kadın başkan adayı oldu

Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu
Müslüman gazeteci, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve halkla ilişkiler danışmanı Ayna Gamzatova, Rusya’da Mart 2018’de gerçekleştirilecek seçimlere aday oldu. Gamzatova, dün Rusya Merkez Seçim Komitesi’ne başvuru belgelerini sundu. 46 yaşındaki Gamzatova, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi ve seçimlerde bağımsız olarak yarışacak.

Rusya’da kural gereği, bağımsız aday olabilmek için Gamzatova’nın ülkenin tüm bölgelerinden en az 300 bin imza toplaması gerekiyor.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya’nın ilk kadın Müslüman başkan adayı olarak dikkat çeken Gamzatova, henüz seçim programı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak şimdiden Rusya’daki Müslümanlar ve Al Jazeera’nın da aralarında bulunduğu Almanya, İran, Endonezya, Bosna Hersek ve başka ülkelerden basın kuruluşlarının desteğini topladı.

Daha önce Rus sosyetesinin ünlü ismi ve St. Petersburg’un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak’ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aralık ayında bağımsız olarak aday olacağını açıklamıştı.

Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, 21 kişinin partiler üzerinden, 30 kişinin de bağımsız olarak adaylığını koyduğunu belirtmişti.
 
Son dakika: İran'ın dini lideri Hamaney: Para, silah ve istihbarat ajanları kullanılıyor

Son dakika: İran'ın dini lideri Hamaney: Para, silah ve istihbarat ajanları kullanılıyor
'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak

'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak
Güney Kore'de kuş gribi salgını

Güney Kore'de kuş gribi salgını
Konserini iptal eden ünlü sanatçı Lorde, ABD ve İsraillileri çıldırttı

Konserini iptal eden ünlü sanatçı Lorde, ABD ve İsraillileri çıldırttı
Pirinç kekler Japonya'da 2 kişiyi öldürdü (Moçi nedir?)

Pirinç kekler Japonya'da 2 kişiyi öldürdü (Moçi nedir?)
Hollywood'da cinsel tacize karşı yeni kampanya: Time's Up

Hollywood'da cinsel tacize karşı yeni kampanya: Time's Up
Kendi düğününde doğurdu!

Kendi düğününde doğurdu!
Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz teklif

Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz teklif
Netanyahu, Ruhani'nin iddialarını reddetti

Netanyahu, Ruhani'nin iddialarını reddetti
Cezaevinden firar edenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Cezaevinden firar edenlerin sayısı 6’ya yükseldi
Rusya'dan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

Rusya'dan İran'daki protestolara ilişkin açıklama