Rusya'da bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı



UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDILAR



SUÇLU BULUNURSA HAPSE GİREBİLİR

Serap Belovacıklı

Rusya’da 35 yaşındaki öğretmen Natalya Nikandrova, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesi tarafından yakalandı.Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.Öğretmen Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.