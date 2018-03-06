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Rusya'da bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesine yakalandı.

Rusya'da bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Rusya’da 35 yaşındaki öğretmen Natalya Nikandrova, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesi tarafından yakalandı.


UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDILAR


Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.


SUÇLU BULUNURSA HAPSE GİREBİLİR


Öğretmen Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.


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