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Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı

Rusya’nın Perm kentinde, uzun Noel tatilinden sonra okulların ilk gününde 2 öğrencinin bıçaklı kavgası ile başlayan olaylar büyüdü. Olayda 15 kişi yaralandı

Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada  "15 Ocak sabahı Perm'deki bir okulda bıçaklı bir kavga çıktı. Olay yerindeki öğrenci ve yetkililer kavgayı ayırma girişiminde bulundu. Bunun sonucunda öğrenciler ve bir öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
 

'SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖĞRENCİ, DİĞERİ ESKİ ÖĞRENCİ'


Perm Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada yaralı sayısının 15'e ulaştığı ve 12'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre; Bölge Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada ise saldırganlardan birinin okulda öğrenim gördüğü, diğerinin de eski bir öğrenci olduğu ifade edildi. İkisinin de 18 yaşının altında olduğu belirtildi.

Daha önce Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı Basın Sekreteri Yelena Dubinina, bölgedeki 127 numaralı ilköğretim okulunda iki maskeli kişinin bıçaklı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
 

ÖĞRETMEN VE BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI


Rusya Sağlık Bakanlığı Perm Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada ise ağır yaralı öğretmen ve 16 yaşındaki bir öğrencinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayın ardından ambulans ve polis ekiplerinin yanı sıra  Perm Valisi Maksim Reşetnikov ve Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de saldırının gerçekleştiği okula gitmişti.


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