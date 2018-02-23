Rusya'da canlı yayında yumruklu kavga

Rusya'da bir televizyon programında Ukraynalı siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ile Almanya milletvekili Andreas Maurer arasındaki Ukrayna'daki olayların konuşulduğu tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Programın sunucusu Andrey Norkin ve Dmitriy Suvorov yumruk yumruğa kavga etti

23 Şubat 2018, Cuma 17:03
Rusya'da canlı yayında yumruklu kavga
Programın konuğu Ukraynalı siyaset bilimci Dmitriy Suvorov, bir süre sonra hararetlenen tartışma sırasında Alman milletvekili Andreas Maurer'in ‘Ukrayna ordusunun yüzlerce çocuğu katlettiği' sözlerine karşı çıktı.

Bu sırada program sunucusu Andrey Norkin, bağıran Suvorov'un omzuna dokundu. Duruma tepki gösteren Suvorov, Norkin'i itti. Ardından sunucu da karşılık verince, Suvorov sunucuya yumruk attı. Bu sırada stüdyodaki birçok kişi kavgaya müdahale etmeye çalıştı.



Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

Ukraynalı siyaset bilimci Suvorov, "Bu yalanları duyunca sabredemedim, duygularıma hakim olamadım" dedi.

Dmitriy Suvorov, kavga esnasında yere düşen programın diğer sunucusundan ise özür diledi.


 


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