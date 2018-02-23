Rusya'da canlı yayında yumruklu kavga

Nazlı Erdol

Programın konuğu Ukraynalı siyaset bilimci, bir süre sonra hararetlenen tartışma sırasında Alman milletvekili'in ‘ordusunun yüzlerce çocuğu katlettiği' sözlerine karşı çıktı.Bu sırada program sunucusu Andrey Norkin, bağıran Suvorov'un omzuna dokundu. Duruma tepki gösteren Suvorov, Norkin'i itti. Ardından sunucu da karşılık verince, Suvorov sunucuya yumruk attı. Bu sırada stüdyodaki birçok kişi kavgaya müdahale etmeye çalıştı.Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi.Ukraynalı siyaset bilimci Suvorov, "Bu yalanları duyunca sabredemedim, duygularıma hakim olamadım" dedi., kavga esnasında yere düşen programın diğer sunucusundan ise özür diledi.