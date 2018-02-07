Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obnosov
, "Rusya
, 2020'li yıllarda hipersonik
silahları devreye sokacak. Bu, birçok çeşitli faktöre bağlı ve kesin tarihi söylemek acelecilik olur" dedi.
Sputnik'in aktardığına göre Obnosov
, şirketi tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli silahların caydırıcılık bakımından nükleer silahlara yaklaştığını da vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı
, Rus ordusunun 2025 yılına kadar yeni hipersonik silahlar, akıllı robot tanklar ve yeni fizik prensiplerine göre üretilmiş silahlar ile donatılacağını açıklamıştı.
Nazlı Erdol