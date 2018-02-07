Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, Rusya'da hipersonik silahların hizmete gireceği tarihi açıkladı

Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obnosov, "Rusya, 2020'li yıllarda hipersonik silahları devreye sokacak. Bu, birçok çeşitli faktöre bağlı ve kesin tarihi söylemek acelecilik olur" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Obnosov, şirketi tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli silahların caydırıcılık bakımından nükleer silahlara yaklaştığını da vurguladı.   

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 2025 yılına kadar yeni hipersonik silahlar, akıllı robot tanklar ve yeni fizik prensiplerine göre üretilmiş silahlar ile donatılacağını açıklamıştı.


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