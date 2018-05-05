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Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova

Rusya'da, konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Lokomotiv Moskova, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova
Ligin 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit ile karşı karşıya geldi. Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.


LOKOMOTIV MOSKOVA 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU


Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip Spartak Moskova'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.


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