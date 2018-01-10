Rusya’da tankla şarap soygunu

Nazlı Erdol

takikentinde bir adam, alkol satın almanın yasak olduğu bir saatte bölgedeki bir paramiliter spor kuruluşundan tank çaldı.Kimliği bilinmeyen adam daha sonra kullandığı tankın kontrolünü kaybedip park halindeki bir araca çarptı. Adam daha sonra da yakınlardaki bir dükkânın vitrininden içeri girdi. ‘Hızını kesemeyen' hırsız, bu kez de dükkânın içki bölümüne girerek bir şişe şarap çaldı.Olay yerine çoktan intikâl eden polis ise çaldığı şarapla dışarıya çıkan adamı gözaltına aldı.