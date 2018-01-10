SON DAKİKA

Rusya’da tankla şarap soygunu

Rusya’nın Murmansk bölgesindeki Apatitı kentinde bir adam, çaldığı tankın kontrolünü kaybedip girdiği bir dükkândan bir şişe de şarap alıp çıktı

Rusya’da tankla şarap soygunu
Murmansk'taki Apatitı kentinde bir adam, alkol satın almanın yasak olduğu bir saatte bölgedeki bir paramiliter spor kuruluşundan tank çaldı.

Kimliği bilinmeyen adam daha sonra kullandığı tankın kontrolünü kaybedip park halindeki bir araca çarptı. Adam daha sonra da yakınlardaki bir dükkânın vitrininden içeri girdi. ‘Hızını kesemeyen' hırsız, bu kez de dükkânın içki bölümüne girerek bir şişe şarap çaldı.

Olay yerine çoktan intikâl eden polis ise çaldığı şarapla dışarıya çıkan adamı gözaltına aldı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'

'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'
İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar
Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek
30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!

30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!
Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!

Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!
California'da sel ve heyelan can aldı

California'da sel ve heyelan can aldı
Japon astronot: Uzayda 9 değil, 2 santim uzamışım. Özür dilerim

Japon astronot: Uzayda 9 değil, 2 santim uzamışım. Özür dilerim
Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı
Porno yıldızı Olivia Nova hayatını kaybetti

Porno yıldızı Olivia Nova hayatını kaybetti
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem