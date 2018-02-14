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Rusya’da 'Türkiye ikinci S-400 anlaşmasına hazırlanıyor' iddiası

Türkiye’nin Rusya’dan 2.5 milyar dolara satın almaya anlaştığı S-400 uzun menzilli füze sistemleri anlaşması daha yerine getirilmeden, Rus medyası Ankara ile Moskova arasında ikinci parti S-400 füze alımı için görüşmeler yapmaya başlandığını duyurdu

14 Şubat 2018, Çarşamba 13:20
Rusya’da 'Türkiye ikinci S-400 anlaşmasına hazırlanıyor' iddiası
Rusya'da askeri ve diplomatik çevreleri kaynak olarak gösteren “Komsomolskaya Pravda” gazetesi, “Elimize geçen bilgilere göre Rusya ile Türkiye 2020 yılında ikinci bir S-400 anlaşmasının altına imza atacak. Bunun görüşmeleri taraflar arasında devam ediyormuş. Üstelik ikinci parti S-400 füzeleri daha kısa sürede, 2021 yılında teslim edilecekmiş. İkinci füze anlaşmasında ayrıca ortak üretim konusu ilk anlaşmadan daha ciddi bir şekilde masada bulunuyormuş” satırlarına yer verdi.


RESMİ RUS MAKAMLARINDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ


Rus basınında 'Türkiye'nin ikinci S-400 füze anlaşması için girişimler başlattığı' iddiasıyla ilgili resmi Rus makamlarından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 anlaşması uyarınca füzelerin Ankara’ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesi örgörülüyor.

Nerdun HACIOĞLU / HÜRRİYET 


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