Rusya’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

HAVA KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU

'DNA TESTİ YAPILABİLİR'

YAKINLARI CENAZELERİ BEKLİYOR

Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü

Putin’den başsağlığı

Mine Bozkurt

Rusya’da An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı.Uçağın düştüğü alan yakın yerde iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Tahliye amacıyla bir hava köprüsü kuruldu.Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, An-148 uçağından kurtulan olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. Bulunan cesetler, DNA testi yapılabilecek durumda. Bu durumda DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir" dedi.Öte yandan, kazada hayatını kaybeden yolcu ve kabin ekibinin yakınları ise Moskova ve Orsk şehir havalimanında yakınlarının cenazelerini bekliyor.