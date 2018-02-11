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Rusya’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya Ulaştırma Bakanı, Moskova’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 71 kişinin bulunduğu uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi

Rusya’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Rusya’da  An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı.

HAVA KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU

Uçağın düştüğü alan yakın yerde iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Tahliye amacıyla bir hava köprüsü kuruldu.
 

'DNA TESTİ YAPILABİLİR'


Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, An-148 uçağından kurtulan olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. Bulunan cesetler, DNA testi yapılabilecek durumda. Bu durumda DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir" dedi.

 

YAKINLARI CENAZELERİ BEKLİYOR


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden yolcu ve kabin ekibinin yakınları ise Moskova ve Orsk şehir havalimanında yakınlarının cenazelerini bekliyor.


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