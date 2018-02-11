Rusya’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya’da An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı.
HAVA KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU
Uçağın düştüğü alan yakın yerde iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Tahliye amacıyla bir hava köprüsü kuruldu.
'DNA TESTİ YAPILABİLİR'
Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, An-148 uçağından kurtulan olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. Bulunan cesetler, DNA testi yapılabilecek durumda. Bu durumda DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir" dedi.
YAKINLARI CENAZELERİ BEKLİYOR
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden yolcu ve kabin ekibinin yakınları ise Moskova ve Orsk şehir havalimanında yakınlarının cenazelerini bekliyor.
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