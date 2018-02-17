Rusya'dan ABD ve AB ile ortaklık açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans’ında yaptığı konuşmada, "Rusya, ABD ve AB ile eşit ortaklığa hazır" dedi

Rusya'dan ABD ve AB ile ortaklık açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans’ında Rusya, ABD ve AB arasındaki ilişkiler üzerine konuştu. Bakan Lavrov yaptığı konuşmada Rusya’nın ABD ve AB ile eşitli ortaklığa hazır olduğunu belirtti.


ABD VE DİĞER TÜM ÜLKELERLE İLİŞKİLERİ KURMAYA HAZIRIZ


Lavrov, 'Rusya, bugünün zorluklarına etkin çözüm bulmak için AB ile çıkar dengesine dayalı eşit, karşılıklı saygılı bir ortaklığa açıktır. Aynı prensipler üzerine ABD ve diğer tüm ülkelerle ilişkiler kurmaya hazırız' dedi.

Ayrıca Lavrov, Rusya’nın, Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin yaklaşımlarını değiştirmediğini de belirterek, Moskova’nın, Avrupa Birliği’ni, üye ülkelerin çıkarlarına dayalı bir kurum olarak görmek istediğini söyledi.

İHA


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