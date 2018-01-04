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Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rybakov, "ABD’yi İran İslam Cumhuriyeti’nin iç işlerine müdahale girişimine karşı uyarıyoruz." dedi.

Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı
Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, son günlerde İran’da yaşanan olayları değerlendirdi.

Uluslararası toplumun gündemini meşgul eden İran’daki hadiselerin ülkenin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Rybakov, “Meydana gelen olayları çarpıtma girişimlerine rağmen komşumuz dost ülke İran’ın bu zorluğun üstesinden gelebileceğine, İran Nükleer Programı Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanması dahil diğer sorunları çözmede güçlü bir ortak olarak şu andaki dönemden daha güçlenmiş olarak çıkacağına eminim.” ifadelerini kullandı.


"ABD'Yİ İRAN'IN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE GİRİŞİMİNE KARŞI UYARIYORUZ"


Rybakov, ABD’nin nükleer programla ilgili kapsamlı ortak eylem planındaki kararlılığı bozmak için İran’daki durumu kullanma niyetinde olduğunu iddia ederek, “ABD’yi İran İslam Cumhuriyeti’nin iç işlerine müdahale girişimine karşı uyarıyoruz.” dedi.

İran’daki durumla ilgili ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) toplama çağrısını da değerlendiren Rybakov, “Başka herhangi bir ülkede olduğu gibi İran'daki iç sürecin BMGK’nın yasal görevleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Amerikalı meslektaşlarımıza diplomasinin temellerini bir kez daha hatırlatmak üzücü.” diye konuştu.

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