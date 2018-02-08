15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: ABD'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'ı yenmek değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada ABD'nin Suriye'deki amacının DEAŞ'ı yenmek değil ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğu savunuldu.

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: ABD'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'ı yenmek değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Esad rejimine bağlı güçlere saldırı düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırısının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin amacının DEAŞ'ı yenmek olmadığı, ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğu vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ABD'nin saldırısında 25 Esad yanlısı unsurun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, radarlarını kapatan ABD savaş uçaklarının Rusya sınırları üzerinde uçtuğu bilgisine yer verildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İYİ Parti'den sürpriz transferler

İYİ Parti'den sürpriz transferler
Gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'dan ilk fotoğraf

Gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'dan ilk fotoğraf
Şehit annesi oğlunun naaşını getiren askerin elini öptü

Şehit annesi oğlunun naaşını getiren askerin elini öptü
Sendikacılar mankenleri kamyonetle ezdi

Sendikacılar mankenleri kamyonetle ezdi
E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)

E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)
HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu

HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu
Son dakika... İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

Son dakika... İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)

İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu
Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı