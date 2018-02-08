Rusya'dan ABD'ye sert tepki: ABD'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'ı yenmek değil

Serap Belovacıklı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Esad rejimine bağlı güçlere saldırı düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırısının ardından bir açıklama yaptı.Açıklamada, ABD'nin amacının DEAŞ'ı yenmek olmadığı, ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğu vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ABD'nin saldırısında 25 Esad yanlısı unsurun yaralandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, radarlarını kapatan ABD savaş uçaklarının Rusya sınırları üzerinde uçtuğu bilgisine yer verildi.