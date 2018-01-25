Rusya'dan ABD’ye sert tepki



'WASHINGTON SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞININ KALICI HALE GETİRMEK İSTİYOR

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Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını sürdürmek için Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla bu ülkedeki durumun siyasi çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi.ABD’nin Suriye’nin yasal olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye’deki amaçları arasında tutmaya devam ettiğini söyleyen Zaharova, 'Washington’un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı.Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve Suriye içi sorunların siyasi çözümüne katkıda bulunmadığına inanıyoruz' dedi.