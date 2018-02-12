Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak cevap!

ABD'li muhabir, Rostek Genel Müdürü Çemezov'a 'Rusya'nın Türkiye'ye S-400 satışını' sordu

12 Şubat 2018, Pazartesi 09:36
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak cevap!
Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400'ün satılabileceğini söyledi. Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:
 

SALDIRI DEĞİL SAVUNMA SİSTEMİ


''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı

Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı
Norveç'te uçak düştü: 2 ölü

Norveç'te uçak düştü: 2 ölü
ABD'den Türkiye açıklaması: Kaygılarını anlıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Kaygılarını anlıyoruz
Büyük Kanyon’da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı

Büyük Kanyon’da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı
Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması
Putin’den başsağlığı

Putin’den başsağlığı
İranlı cesur kadın sokak ortasında dans etti

İranlı cesur kadın sokak ortasında dans etti
Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü
ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor

ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor
İsrail'den kuzey sınırında hava savunmasını güçlendirme kararı

İsrail'den kuzey sınırında hava savunmasını güçlendirme kararı