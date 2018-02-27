Rusya'dan BMGK tasarısına veto

Rusya, İran’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen’e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin dile getirildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti

Rusya'dan BMGK tasarısına veto
İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK’de oylanan tasarıya Rusya’nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.


11 ÜLKE DESTEK VERDİ


Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya’nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı. İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen’de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran’ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya’nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan "kınama" kelimesi çıkarılmıştı.

Oylamaya sunulan tasarıda İran’ın Yemen’e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Taliban, ABD ile müzakerelere kapı araladı

Taliban, ABD ile müzakerelere kapı araladı

Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası

Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası
Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak
Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler

Baş örtüsünü çıkarmadı diye çocuğu darp ettiler
Trump’a yüksek mahkemeden darbe

Trump’a yüksek mahkemeden darbe
İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi

İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi
Kanada'dan Suriye'de ateşkes çağrısı

Kanada'dan Suriye'de ateşkes çağrısı
Lavrov: Suriye'deki ateşkes taraflar anlaşınca başlayacak

Lavrov: Suriye'deki ateşkes taraflar anlaşınca başlayacak
KFC'nin ilginç 'tavuk' özrü

KFC'nin ilginç 'tavuk' özrü