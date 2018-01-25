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Rusya'dan domates açıklaması

Rusya’nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi verebileceği bildirildi

25 Ocak 2018, Perşembe 21:48
Rusya'dan domates açıklaması
Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus pazarına domates ihracat etmek isteyen bazı Türk şirketlerinin ürünlerinin incelemelerinin tamamlandığını belirtti.


'İHRACAT YETKİSİ VERMEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ'


Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya, geçen yıl kasım ayında dört Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.
 
AA
 


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