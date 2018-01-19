Rusya'dan flaş Afrin açıklaması

NE OLMUŞTU?

Son dakika: Afrin'deki Rus askerleri çekilmeye başladı

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE

Haber Merkezi

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu haberlerin gerçekle alakası olmadığını söyledi. Lavrov, "Bu açıklamaların aksi daha sonra ispatlanmıştır' dedi.Anadolu Ajansı gün içinde, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlandırılan Rus askeri polisinin gruplar halinde Afrin'den ayrıldığını, bu güçlerden bazılarının Şam yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığını bildirmişti. Ajans haberini, Afrin içindeki "güvenilir kaynaklara" dayandırmıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü Lavrov ile telefonda görüşmüştü.Türkiye'nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri eli tetikte görev yapıyor.Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD'lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor.