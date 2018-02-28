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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin: Doğu Guta'dan bir grup sivil tahliye edildi

28 Şubat 2018, Çarşamba 23:48
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı. Putin, "Doğu Guta'dan bir grup sivil tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" dedi. 

KALIN'DAN DOĞU GUTA AÇIKLAMASI


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Putin'in açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konu olduğunu belirten Kalın, "700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkardıklarını ifade ettiler ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman. Ondan sonra da ayrı bir temas olmadı. Sayın Putin bunu yeni açıkladı ama bu aslında yaklaşık bir ay önce bizim talep ettiğimiz bir konuydu." ifadesini kullandı.

"Tedavi amaçlı, onları almaya hazırız"
Kalın, bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki telefon görüşmelerinde dile getirdiği bir konu olduğunu bildirdi.

"Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi" diyen Kalın, "Doğu Guta'dan çıktılar bu doğru ama Türkiye'ye gelmediler, güneye gittiklerine dair bize bir bilgi geldi." dedi.

Kalın, "Bu hareket siz görüştükten hemen sonra mı oldu, bir tarih verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "Bizim talebimizden yaklaşık bir hafta sonra, Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra, bu grup çıktı. Ama onlar Türkiye'ye gelmediği için biz, özel olarak paylaşamadık bunu. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor bunu. Bir hafta, on gün önceki görüşmede yine gündeme getirmiştik biz bunu." yanıtını verdi.

Türkiye'ye getirilmeleri konusundaki talebin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Kalın, "Biz yine yeni sivillerin gelmeleri halinde, tedavi amaçlı onları almaya hazırız. Kızılay üzerinden getirmek için gerekli hazırlıkları yapmıştık zaten. Olması durumunda yine onları getirmeye hazırız." diye konuştu.

AA


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