Rusya'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Dikkatle takip ediyoruz

'MOSKOVA ÇOK ENDİŞELİ'

TSK Afrin harekatın adını açıkladı: Zeytin Dalı

Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

OPERASYONUN ARDINDAN TELEFON DİPLOMASİSİ YAŞANDI

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMALAR:

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Senim Tanay

Rusya Dışişleri Bakanlığı da , TSK'nın Afrin'de başlattığı harekata yönelik açıklamasında karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.“Edinilen bilgilere göre 20 Ocak tarihinde Türkiye Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde askeri birliklerini kullanmaya başladı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı PYD militanlarının yaptığı kışkırtıcı saldırıya karşılık olarak Türk askerlerinin Suriyeli Kürtlere ateş açtığını öne sürdü."Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."Rusya Suriye barış süreci konusunda toprak bütünlüğünün korunmasına, Suriye'nin egemenliğine karşı saygı gösterilmesine, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararnamesi ve Astana süreci çerçevesinde varılan çatışmasızlık bölgelerine ilişkin uzlaşmalar uyarınca kalıcı siyasi barış sürecinin kurulmasına dayanarak hareket ediyor. Bu vesileyle çatışma taraflarını karşılıklı olarak kendilerini tutmaya davet ediyoruz."DEAŞ adı altındaki uluslararası terörizmin siyasi ve askeri grubunun aldığı yenilginin ardından ve Rus askeri birliklerinin önemli kısmının Suriye'den geri çekilmesinden sonra hali hazırda bu ülkede kalan Rus askeri birliklerinin asıl amacı, çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes rejiminin sağlanmasıdır.”Reuters ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştüklerini bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir detay açıklanmadı. Reuters Ajansı, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Afrin’e operasyonun fiilen başladığını’ açıkladığına işaret etti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.Rusya Savunma Bakanlığı Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalar yaptı:- Pentagon, Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı.- ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımlar nedeniyle ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre süreci tehdit altına giriyor.