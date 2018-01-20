Rusya'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Dikkatle takip ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı da , TSK'nın Afrin'de başlattığı harekata yönelik açıklamasında karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.
'MOSKOVA ÇOK ENDİŞELİ'
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Edinilen bilgilere göre 20 Ocak tarihinde Türkiye Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde askeri birliklerini kullanmaya başladı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı PYD militanlarının yaptığı kışkırtıcı saldırıya karşılık olarak Türk askerlerinin Suriyeli Kürtlere ateş açtığını öne sürdü.
"Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.
"Rusya Suriye barış süreci konusunda toprak bütünlüğünün korunmasına, Suriye'nin egemenliğine karşı saygı gösterilmesine, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararnamesi ve Astana süreci çerçevesinde varılan çatışmasızlık bölgelerine ilişkin uzlaşmalar uyarınca kalıcı siyasi barış sürecinin kurulmasına dayanarak hareket ediyor. Bu vesileyle çatışma taraflarını karşılıklı olarak kendilerini tutmaya davet ediyoruz.
"DEAŞ adı altındaki uluslararası terörizmin siyasi ve askeri grubunun aldığı yenilginin ardından ve Rus askeri birliklerinin önemli kısmının Suriye'den geri çekilmesinden sonra hali hazırda bu ülkede kalan Rus askeri birliklerinin asıl amacı, çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes rejiminin sağlanmasıdır.”
Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16, tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.
TSK Afrin harekatın adını açıkladı: Zeytin Dalı
Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)
OPERASYONUN ARDINDAN TELEFON DİPLOMASİSİ YAŞANDI
Reuters ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştüklerini bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir detay açıklanmadı. Reuters Ajansı, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Afrin’e operasyonun fiilen başladığını’ açıkladığına işaret etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: "20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır."
Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMALAR:
Rusya Savunma Bakanlığı Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalar yaptı:
- Pentagon, Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı.
- ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımlar nedeniyle ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre süreci tehdit altına giriyor.
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Senim Tanay