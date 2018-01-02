Rusya'dan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

Rusya, İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." açıklamasında bulundu

02 Ocak 2018, Salı 00:52
Rusya'dan İran'daki protestolara ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.

Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ


İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Bugünkü gösterilerde ise 1 polis ile 5 gösterici daha hayatını kaybetti.  İran'daki gösterilerde ölen kişi sayısı 18 oldu.

AA



 
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