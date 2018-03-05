Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: Bugün başladı

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI ARTIYOR

Büşra Kamış

AA muhabirine açıklamalarda bulunan BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin (Rosselkhoznadzor) bugünden itibaren nar, patlıcan, biber, marul, sakız kabağı ve bal kabağının Türkiye'den ithalatına onay verdiğini duyurduğunu anımsattı.Henüz resmi açıklama gelmese de karardan memnun olduklarını belirten Satıcı, "Resmi yazının gelmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde bu ürün grupları için ihracatın önü açılmış olacak. Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu. Meslektaşlarımız karardan büyük memnuniyet duyuyor. Pazar çeşitliliğimiz var fakat Rusya pazarı bizim için önemli. Rusya'nın da Türkiye'nin sunduğu kalitede, fiyatta ve lezzette ürünü ikinci bir ülkeden bulması söz konusu olamaz." diye konuştu.Rusya'ya domates ihracatında firma ve miktar kısıtlamasının devam ettiğini anımsatan Satıcı, konuyla ilgili bakanlıklar ile yoğun temas halinde olduklarını söyledi. Belli sayıda firmaya ihracat iznini vermenin haksız rekabete neden olduğunu belirten Satıcı, "Şu anda Rusya tarafının kısıtlamaların bir kısmını kaldırmış olması önemli bir adım. Umarım yakın zamanda domateste de böyle bir yola girilir." dedi.Yaş sebze meyve ihracatının bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artığına işaret eden Satıcı, "Geçen yıl bölgemizden yaklaşık 420 milyon dolarlık, Türkiye genelinde ise 2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Yaş meyve sebze ihracatının hem bölgemizde hem de ülke genelinde yıl sonunda yaklaşık yüzde 20 artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.Satıcı, bölgeden ihracatı yapılan en önemli ürün grubunun domates, salatalık ve biber olduğuna işaret ederek, Rusya'nın kısıtlama yaptığı dönemde ihracatçılar olarak hem mevcut pazarlarda büyüdüklerini hem de Uzakdoğu gibi yeni pazarlara firmaların açıldıklarını dile getirdi.Bu arada 2018 yılının ilk 2 ayında (ocak-şubat) Rusya'ya Türkiye'den 184 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi. Rusya, bu rakamla Türkiye'den en çok yaş meyve, sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu.Türkiye'den son 2 ayda dünyanın dört bir yanına 677 milyon dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi.