Rusya’dan Viber yasağı açıklaması



VIBER DE YASAKLANABİLİR

Can Hakman

geçtiğimiz aylarda şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’dan ülkesindeki kullanıcıların mesajlarını kendi ülke topraklarında saklanmasını talep etmişti.Telegram ise yaptığı açıklamada, mesajların şifrelendiğini ve hiçbir şekilde kimseyle paylaşılamayacağını söylemişti.Bunun üzerine Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanması için dava açarak Telegram’ın Rusya’da kullanımını yasaklamıştı.Rus Hükümeti şimdi de Viber’ı aynı konudan dolayı yasaklayabileceğini açıkladı. Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Federal Güvenlik Servisine Viber üzerinden yapılan mesajların şifreleme anahtarlarını temin etmemeleri halinde Viber'ın da Telegram gibi yasaklanabileceğini açıkladı