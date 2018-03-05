Rusya’dan yeni silah: Hafif tekerlekli tank

Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, ‘Bumerang’ adlı tekerlekli zırhlı aracın platformunda en kısa zamanda yeni bir tank geliştirileceğini söyledi

Rusya’dan yeni silah: Hafif tekerlekli tank
Rus askeri televizyonu Zvezda'ya konuşan Krasovitskiy, rakibi bulunmayan Bumerang zırhlısının platformunda en kısa zamanda yeni bir tank geliştirileceğini belirtti.

Krasovitskiy, "Bu konuda en kısa zamanda açıklamada bulunacağız" ifadelerini kullandı.


‘RUSYA'NIN HAFİF TEKERLEKLİ TANK PROJESİ BENZERSİZ'


Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, VPK'nın geliştirdiği ‘Bumerang' platformlu tekerlekli hafif tankın suda yüzebileceğini, 125 mm'lik Sprut-SDM tanksavar topuyla donatılacağını ve böylelikle dünyada benzerlerinin bulunmayacağını belirtti.

Sputnik'e konuşan Murahovskiy, "Sprut-SDM mobil tanksavar topunun donatıldığı 125 milimetrelik top ünitesi Bumerang platformuna kurulursa Rusya, dünyada benzeri bulunmayan, suda yüzebilen tekerlekli bir tanka sahip olacak. Bu çok hızlı bir şekilde yapılabilecek bir şey" ifadelerini kullandı.

Tasarlanan tankın hafif olacağını da belirten Murahovskiy, "Aslına bakıldığında bu yeni nesil hafif ve yüzebilir bir tank. Bu arada dünyada hem temel bir tanktaki silahlara sahip olan, hem de yüzme özelliği bulunan araçların benzeri bulunmuyor. Bu benzersiz bir ürün olacak" diye konuştu.


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