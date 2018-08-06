Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde onlarca kişinin hayatını kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya gönderdiği taziye mesajında, “Lombok Adası'nda meydana gelen depremde çok fazla kişinin hayatını kaybettiğini en derin duygularla öğrendim. Bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Endonezya halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA