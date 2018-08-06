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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Endonezya'ya taziye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya meydana gelen depremde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı gönderdi

06 Ağustos 2018, Pazartesi 15:44
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Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde onlarca kişinin hayatını kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya gönderdiği taziye mesajında, “Lombok Adası'nda meydana gelen depremde çok fazla kişinin hayatını kaybettiğini en derin duygularla öğrendim. Bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Endonezya halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. 

İHA

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