Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi, Vışinskiy için Avrupa Konseyi'ne başvurdu
Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplumu Kalkındırma ve İnsan Hakları Konseyi, RİA Novosti Ukrayna yöneticisi Kirill Vışinskiy'in tutuklanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'e başvurdu
Konsey, Vışinskiy ve mesai arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların objektif bir temele dayanmadığını vurguladı.15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı.
Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.