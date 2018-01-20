Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

'CENEVRE SÜRECİ TEHDİT ALTINA GİRİYOR'

LAVROV VE TILLERSON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Mine Bozkurt

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başlamasının ardındanndan bir açıklama geldi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pentagon, Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı." denildi.ABD'nin Suriye'de sorumsuzca davrandığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımlar nedeniyle ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre süreci tehdit altına giriyor" ifadeleri kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı ilgilendiren konular ve Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi’ni değerlendirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde kuzeyindeki istikrar dahil olmak üzere Suriye'deki genel durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Ay sonunda Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, diğer bazı uluslararası konuları da ele aldıkları kaydedildi.Türkiye, saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere'nı başlatmıştı.