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Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin operasyonun başlamasının ardından bir açıklama yayınladı. İki ülkenin dışişleri bakanları da bir görüşme gerçekleştirdi
 

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başlamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pentagon, Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı." denildi.

'CENEVRE SÜRECİ TEHDİT ALTINA GİRİYOR'


ABD'nin Suriye'de sorumsuzca davrandığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımlar nedeniyle ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre süreci tehdit altına giriyor" ifadeleri kullanıldı.

LAVROV VE TILLERSON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı ilgilendiren konular ve Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi’ni değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde kuzeyindeki istikrar dahil olmak üzere Suriye'deki genel durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ay sonunda Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, diğer bazı uluslararası konuları da ele aldıkları kaydedildi.

Türkiye, saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.


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