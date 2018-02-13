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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı" dedi

13 Şubat 2018, Salı 16:05
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak “Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.


"ABD SURİYE'DE SONSUZA KADAR KALMAYI PLANLIYOR"


ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


"TÜRKİYE'NİN FARKLI KÜRT GRUPLARA YAKLAŞIMINI BİLİYORUZ"


ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

“ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz.”

Lavrov, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası olduğunu söyledi.


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