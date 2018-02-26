Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’de ateşkes kararını ve Suriye etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Lavrov’un, Gabriel ile yaptığı telefon görüşmesinde, BMGK’nin 2401 sayılı Suriye’de ateşkes kararının uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.


SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ


Görüşmede, Doğu Guta’daki insani sorunlara ilişkin Rus ordusunun attığı adımlara ilişkin detaylı bilgi veren Lavrov’un, ABD öncülüğündeki koalisyonun da El Tanf ve Rakka dahil olmak üzere acilen benzer adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.

BMGK, iki gün önce Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi, özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta’da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.

Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 27 Şubat’tan itibaren Doğu Guta’da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında "insani mola" verileceğini belirtmişti.

AA


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