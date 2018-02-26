Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de ateşkes anlaşması



"ANLAŞMAYA VARDIKLARINDA ATEŞKES BAŞLAYACAK"

Serap Belovacıklı

, başkent Moskova’da Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de 30 günlük ateşkes sağlanmasına yönelik kararını değerlendirdi.BMGK'nin kararında ateşkes kapsamının net bir şekilde ortaya konulduğunu savunan Lavrov, “Kararın farklı şekillerde yorumlanabilmesi mümkün değil. Ateşkes, Rusya’nın desteğiyle Suriye ordusunun DEAŞ, El Nusra ve onlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonlarını kesinlikle kapsamıyor.” diye konuştu.Ateşkesin ne zaman başlayacağına da değinen Lavrov, “Sahada faaliyet gösteren taraflar, kararın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya vardığında ateşkes başlayacak. Böylelikle ateşkesin tam ve kapsamlı bir şekilde tüm Suriye’de etkin olması sağlanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, insani yardımların Suriye genelinde ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.