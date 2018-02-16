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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD Suriye'yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin büyük bir kısmını ülkenin geri kalanından ayırmak ve burada terör örgütü YPG'nin desteğiyle özerk bir oluşum kurmak istediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD Suriye'yi bölmek istiyor
Euronews'e konuşan Lavrov "ABD'nin silahlı kuvvetleriyle Suriye'de sonsuza kadar kalmak gibi bir stratejisi olduğu anlaşılıyor. Daha önce verilen tüm sözlerin aksine, Irak ve Afganistan'da da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Suriye'de kalıcı olarak yerleşmiş olarak, şimdiden ülkenin büyük bir bölümünü geri kalanından ayırmak için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini bozma pahasına yapıyorlar. Orada devlet benzeri yönetim organları kuruyor, YPG'ye güvenerek orada her türlü yolu kullanarak özerk bir oluşum yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.


'BMGK TARAFINDAN YETKİ VERİLMEDİ'


Lavrov, ABD'nin Suriye'ye Şam'ın izni ve BMGK tarafından verilmiş bir yetki olmadan güçlerini gönderdiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da haftalık basın toplantısında, ABD'li birliklerin, DEAŞ'lı teröristler için güvenlik bölgesi haline gelen Tanf kırsalındaki 55 kilometrelik güvenlik bölgesinde işgale devam ettiğini belirtmişti. Zaharova "Fırat'ın doğu kıyısında Kürt müttefiklerine bağlılığını sergileyen ve onlarla birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık cepheleşme içinde olan ABD'nin eylemleri endişe verici" ifadelerini kullanmıştı.


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