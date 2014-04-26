Rusya fotoğrafını istedi
Rusya, Antalya'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren ve tedavisi Samsun'da süren Umut'un ailesinin bulunması için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan Rus gencin fotoğraflarını istedi
Umut'un tedavisi Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor.
KORUYUCU ANNE
Umut'a 6 yıldır koruyucu annelik yapan Gülsüm Kabadayı da Umut'un ailesinin bulunmasını temenni etti. Kendisinin 3 çocuğu olduğunu hatırlatan Kabadayı, şunları söyledi:
"Ben de bir anayım. Umut'un da Rusya'da bir annesi var. Annelik çok farklı bir duygu. Çocuğu doğurmak farklı, bakmak farklı ancak Umut, bir anne arıyor. İnşallah Umut'un annesi bulunur ve Sa
RUS KADINLAR UNUTMADI
Umut'u unutmayan bir grup Rus kadın, gencin tedavi gördüğü hastaneye çeşitli oyuncaklar gönderdi. Umut'un oyuncakları elinden bırakmadığı görüldü. Umut'un rahatça gezebilmesi için Rusya'dan tekerlekli sandalye gönderildiği de öğrenildi.