Rusya fotoğrafını istedi

Umut'un tedavisi Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor.

KORUYUCU ANNE

Umut'a 6 yıldır koruyucu annelik yapan Gülsüm Kabadayı da Umut'un ailesinin bulunmasını temenni etti. Kendisinin 3 çocuğu olduğunu hatırlatan Kabadayı, şunları söyledi:

"Ben de bir anayım. Umut'un da Rusya'da bir annesi var. Annelik çok farklı bir duygu. Çocuğu doğurmak farklı, bakmak farklı ancak Umut, bir anne arıyor. İnşallah Umut'un annesi bulunur ve Sa

RUS KADINLAR UNUTMADI



Umut'u unutmayan bir grup Rus kadın, gencin tedavi gördüğü hastaneye çeşitli oyuncaklar gönderdi. Umut'un oyuncakları elinden bırakmadığı görüldü. Umut'un rahatça gezebilmesi için Rusya'dan tekerlekli sandalye gönderildiği de öğrenildi.