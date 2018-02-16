Rusya Merkez Bankası'ndan 340 milyon ruble çalındı

Rusya Merkez Bankası, hackerların uluslararası para aktarım sistemi SWIFT’e saldırı düzenleyerek bankadan 340 milyon ruble (6 milyon dolar) çaldığını duyurdu

Rusya Merkez Bankası'ndan 340 milyon ruble çalındı
Rusya Merkez Bankası hackerların uluslararası para aktarım sistemi SWIFT'e saldırı düzenleyerek bankadan 340 milyon ruble (6 milyon dolar) çaldığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'nın Finans Sektörü Bilgisayar Güvenliği Acil Müdahale Ekibi (FinCERT) 2017'deki yasadışı işlem raporunda "Rusya Merkez Bankası'na SWIFT sistem operatörü işlem birimine başarılı bir saldırı gerçekleştirildiği yönünde bilgilendirildi. Bu saldırı sonucunda yapılan yasadışı eylemlerle 339.5 milyon ruble çalındı" bilgisini verdi.

Rapordaki bilgiler, finans sektöründe bilgi güvenliğine yönelik 10. Ural Forumu'na aktarıldı.

Globex Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Valeriy Ovsyannikov aralık ayında bankasına karşı bir saldırı düzenlendiğini, müşterilerin yatırımlarının tehlikede olmadığını duyurmuştu. Globex'e göre hackerlar bankadan 1 milyon dolar çalabilmişti.


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