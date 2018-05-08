Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk çeyreğinde 2017`nin aynı dönemine göre yüzde 26,6 artarak 48,5 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 23,1 yükselerek 103,5  milyar dolara, ithalatı da yüzde 20,3’lük artışla 55 milyar dolara çıktı.
 
Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-mart döneminde 2017’ye kıyasla  yüzde 22,1’lik artışla 158,5 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış  ticaret fazlası da yüzde 26,6’lık yükselişle 48,5 milyar dolar oldu.
 
İlk çeyrekte Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir  önceki yıla kıyasla yüzde 30,8 artarak 24,1 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye, yüzde 57,7 artarak 7,2 milyar dolara yükselen ticaret  hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.
 
Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar  dolara yükseldiği belirtilmişti.

AA


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