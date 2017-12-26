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Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de kalıcıyız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssünde kalıcı varlığına yönelik çalışmalara başladığını söyledi.

26 Aralık 2017, Salı 11:48
Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de kalıcıyız
Rus Ria haber ajansının son dakika haberine göre; Rus askerleri, Suriye'deki iki askeri üssüne kalıcı olarak yerleşmeye başladı. Ajans, haberi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya dayandırdı.

Bu üsler, Akdeniz kenarındaki Tartus ve Hmeymim.

Suriye'deki iç savaşın yedinci yılını doldurmasına aylar kala, Rusya'nın ülkede kurduğu hava savunma üssü uydudan görüntülenmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus ile iç kesimlerdeki Hama arasında yer alan ve ay başında görüntülenen Masyaf'taki üste, radarlar ve silahlar bulunuyor.
 

MOSKOVA KRTİK AKTÖR


Moskova, Suriye'deki hava operasyonlarında, Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya'nın hava operasyonları ve askeri birlikleri, iç savaşta Esed'in elini önemli oranda güçlendirmişti.
 

ÇEKİLECEĞİZ DEDİLER AMA...


İki hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.
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