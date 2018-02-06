Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Rusya: Türkiye'den yardım istiyoruz

Serap Belovacıklı

Rus haber ajansları, önceki gün Suriye'de düşürülen uçağın pilotunun naaşının Rusya'ya gönderildiğini aktardı. Ifax, Ankara'nın yardımı sayesinde Rus pilotun naaşının Rusya'ya ulaştığını aktardı.Rus basını Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının tüm parçalarının bulunması için de Türkiye'den yardım istediğini yazmıştı.İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.