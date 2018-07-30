Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'a göre, Rusya, Antonov An-124 Ruslan uçağının yerine dünyanın en büyük kargo uçağını inşa edecek.

2027'ye kadar uygulanması planlanan devlet silahlanma programı çerçevesindeki projeye, bu zaman dilimi içerisinde başlanacak. Yeni uçak modern ihtiyaçlara göre uyarlanacak ve başka bir isim altında çıkacak.

Moskova'dan haziran ayında hala dünyanın en büyük kargo uçaklarından olan Antonov An-124 uçağının üretimine devam edileceği açıklaması gelmişti. Bu uçak ilk olarak 1946'da Rusya'ya ait olan ancak daha sonra Ukrayna'ya geçen Novosibirsk kentindeki Antonov Tasarım Bürosu tarafından inşa edilmişti.

Ukrayna uçağın fikir hakkının kendisinde olduğunu ileri sürerken, Rusya uçağın haklarının kendinde olduğunu belirtiyor.

Analistlerse Rusya'nın uçağı yenileme kapasitesi olduğunu, ancak uçağın ya ciddi ölçüde modifiye edilmesi ya da tamamen yeni bir uçak yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Rus askeri pilot Vladimir Popov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Sovyet döneminde gerekli teknolojilerin ilgili kuruluşlara aktarılması ve Rusya'nın üretim hakkı olmasına rağmen Antonov Tasarım Bürosu'nun uçağın inşasını önlemek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Antonov-124 uçağı, 10 bin metre yükseklikte 4.500 kilometre uzaklığa 120 ton kargo taşıyabiliyor. İlk uçuşunu Aralık 1982'de yapan uçak, Ocak 1986'da hizmete girdi.

36 metre uzunlukta ve 4.4 metre genişlikteki uçak, 60 santigrat derecenin altında, 45 derecenin üstünde faaliyet gösterebiliyor.