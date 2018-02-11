Rusya: Suriye'de Rus askerlerin yaşımının tehdit edilmesi kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e yapılan saldırının ardından, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyarırken, bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu

11 Şubat 2018, Pazar 12:12
Rusya: Suriye'de Rus askerlerin yaşımının tehdit edilmesi kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki durumun düzelmesini sağlayan çatışmasızlık alanları ve bu alanların yakınlarında krizin artmasının engellenmesi gereği ile Suriye hükümet birliklerinin çatışmasızlık alanlarının işlev göstermesi için varılan tüm anlaşmalara uydukları duyuruldu.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi, “Suriye’de bulunan Rus askerlerin güvenliğinden dolayı endişe duyuyoruz. Suriye’de hükümetin daveti üzerine teröristlerle mücadele için bulunan Rus askerlerin yaşamlarının ve güvenliğinin tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunun yanı sıra, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerek. Tüm tarafları sakin olmaya ve durumu daha da zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ediyoruz.”

DHA


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