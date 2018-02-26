Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

Rusya, Suriye ordusunun da geçici ateşkese uyacağını açıkladı

26 Şubat 2018, Pazartesi 21:34
Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti 

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldıBM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı


PUTIN'DEN SURİYE TALİMATI


Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.

Son Dakika...Putin'den flaş Suriye talimatı!Son Dakika...Putin'den flaş Suriye talimatı!
 

RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.

Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına retRusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret

 


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