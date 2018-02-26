Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti
BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı
PUTIN'DEN SURİYE TALİMATI
Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.
Son Dakika...Putin'den flaş Suriye talimatı!
RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.
Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret
Mehmet Nuri Turan