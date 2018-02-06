Rusya: Türkiye'den yardım istiyoruz

Rus basını Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediğini yazdı

06 Şubat 2018, Salı 13:30
Rusya: Türkiye'den yardım istiyoruz
Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipi ve modeline teşhis etmek istediği iddia ediliyor. 

Sputnik'in aktardığına göre, Rus bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, cihatçıların uçağı düşürmek için kullandığı taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib'de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.

İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu. Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı cihatçı bir grup olan Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Suriye istihbarat servislerinin Filipov'un cesedinin cihatçıların elinden kurtarılması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.
 


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