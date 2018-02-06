Rusya: Türkiye'den yardım istiyoruz

Nazlı Erdol

'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipi ve modeline teşhis etmek istediği iddia ediliyor.Sputnik'in aktardığına göre, Rus bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, cihatçıların uçağı düşürmek için kullandığı taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.vetarafından İdlib'de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.İdlib'de düşürülenuçağının pilotuuçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu. Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.Bu arada uçağın düşürülmesinibağlantılı cihatçı bir grup olanüstlenirken,istihbarat servislerinin Filipov'un cesedinin cihatçıların elinden kurtarılması için çalışmaları sürüyor.Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.