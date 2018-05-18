Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Arena CSKA’nın ev sahipliği yapacağı ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler’in öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek.

16 LİRADAN SATIŞA ÇIKARILACAK

Türk futbolseverler için 16 lira fiyat belirlenen maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA)



