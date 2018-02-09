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Rusya’ya son dakika şoku!

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 47 Rus atlet ve antrenörün Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılmak için yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Rusya’ya son dakika şoku!
Euronews’te yer alan habere göre Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 47 Rus atlet ve antrenörün Pyeongchang Kış Olimpiyatları’na katılmak için yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Rusya, 2014 Soçi Olimpiyatları ile ilgili doping skandalından dolayı Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Oyunlar’dan men edilmişti.

Mahkeme, Rusya’nın Oyunlar’da ülke olarak temsil edilemeyeceğini yineledi:

“Her ne kadar Rusya Olimpiyat Komitesi askıya alınmış olsa da, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rus atletlerin bireysel olarak Kış Oyunları’na katılmasına belirli şartlarla olanak tanıdı. Bu dava Komite’nin dopingle mücadeledeki küresel çıkarlarıyla Rus atletlerin bireysel çıkarları arasında bir denge gözetiyor.”

Komite, doping skandalına karışmayan 169 Rus atleti tarafsız Olimpiyat bayrağı altında yarışmak kaydıyla Oyunlar’a davet etmişti.
Soçi Olimpiyatları’nda doping testlerinin manipüle edilmesiyle ilgili skandala farklı kategorilerde binden fazla sporcunun ismi karışmıştı.


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