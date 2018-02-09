Rusya’ya son dakika şoku!

Erdinç Şahin

’te yer alan habere göre47atlet ve antrenörünkatılmak için yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Rusya, 2014 Soçi Olimpiyatları ile ilgili doping skandalından dolayı Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Oyunlar’dan men edilmişti.“Her ne kadar Rusya Olimpiyat Komitesi askıya alınmış olsa da, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rus atletlerin bireysel olarak Kış Oyunları’na katılmasına belirli şartlarla olanak tanıdı. Bu dava Komite’nin dopingle mücadeledeki küresel çıkarlarıyla Rus atletlerin bireysel çıkarları arasında bir denge gözetiyor.”Komite, doping skandalına karışmayan 169 Rus atleti tarafsız Olimpiyat bayrağı altında yarışmak kaydıyla Oyunlar’a davet etmişti.Soçi Olimpiyatları’nda doping testlerinin manipüle edilmesiyle ilgili skandala farklı kategorilerde binden fazla sporcunun ismi karışmıştı.