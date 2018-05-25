Rusya Savunma Bakanlığı, 2014'te Donbas’ta Malezya uçağını vuran füzenin Ukrayna ordusuna ait olduğunu iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibinin (JIT) Malezya uçağının Rus füzesi ile vurulduğuna yönelik açıklamalarına cevap verildi.

Ekibin kanıt olarak ortaya koyduğu füzenin motorunun 1986’da üretildiği belirtilen açıklamada, roketin seri numarasının da bunu gösterdiğine dikkat çekildi. Bu hususta ekibin herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı ifade edilen açıklamada, füzenin Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürüldü.

RUS ORDUSUNUN VURDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Bu tip roketlerin kullanım süresinin en fazla 25 yıl olduğuna işaret edilen açıklamada, “25 yıllık kullanımdan sonra, istisnasız tüm BUK füzeleri imha işlemlerine tabi tutulur. Bu ürünlerin daha fazla kullanılması, güvenlik nedeniyle askerler için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

298 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

AA