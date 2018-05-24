Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi'nin Malezya Hava Yolları uçağının Rus füzesi ile düşürüldüğü açıklamalarını yalanlayarak Ukraynalı birlikler tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Uçağın Ukraynalı birlikler tarafından düşürüldüğüne dair bilgilerini araştırma ekibine sunduğuna da vurgu yaptı. Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014 yılında düşürülen Malezya Hava Yolları’na ait yolcu uçağının düşme nedenini duyurmuş. Yapılan açıklamada Rus ordusuna bağlı askeri birliğe Buk füzesi tarafından düşürüldüğü kaydedilmişti.

Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı'ndan Wilbert Paulissen, Perşembe günü MH17 uçuşuna yönelik soruşturmanın geçici sonuçlarını sunduğu açıklamada, füzenin Rus şehir Kursk'ta bulunan 53 uçaksavar füzesi tugayından geldiğini belirtmişti.

Amsterdam-Kuala Lumpur seferli Malezya Hava Yolları uçağı, 17 Temmuz 2014 günü Ukrayna Ordusu ve Rusya yanlıların çatıştığı Ukrayna’nın doğusunda sefer gerçekleştirdiği sırada düşmüş ve 298 kişilik yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.