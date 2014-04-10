Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Montrö Anlaşması'nın Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasına bazı kısıtlamalar getirdiğini ve anlaşmanın 18'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, bu tür gemilerin giriş amacı ne olursa olsun Karadeniz'de 21 günden fazla kalamayacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Veriler gösteriyor ki ABD Deniz Kuvvetleri fırkateyni «USS Taylor» Karadeniz'e 5 Şubat'ta girdi ve 9 Mart'ta Akdeniz'e ayrıldı. Yani Montrö Anlaşması'nda belirlenen azami süreyi 11 gün ihlal etti. Türk tarafı bu gecikmeyle ilgili bize bilgi vermedi. Bu konudaki kaygılarımızı, Türk ve Amerikan taraflarına gönderdiğimiz notayla ilettik."

Açıklamada, "Türkiye ve Karadeniz'e kıyısı olmayan diğer ülkelerin gelecekte sözleşme yükümlülüklerine uyacağını umut ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunma sürelerine ilişkin, "Son dönemde Amerikan gemileri iki kez belirlenen süreyi aşarak görev sürelerini uzattı. Bu, her zaman sözleşme kurallarına uygun yapılmadı. Biz bu konuda ABD ve boğazların sahibi ülke olan Türkiye'nin dikkatini çektik" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a atfen basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti

Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 78 yıldır titizlikle uygulamaktadır. Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması bağlamında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanına atfen basına yansıyan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullanmıştı.



AA