Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 yükselerek 214,3 milyar dolara, ithalatı da yüzde 13,6’lık artışla 116,3 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-haziran döneminde 2017’ye kıyasla yüzde 21,6’lık artışla 330,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 46’lık yükselişle 98 milyar dolar oldu.

İlk 6 ayda Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,2 artarak 50 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, yüzde 37 artarak 13,3 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

AA