Rusya’nın Soçi şehrine bağlı Adler ilçesinde tren istasyonu karşısında bulunan ve çeşitli işlerde çalışmak için eski Sovyet ülkelerinden Rusya’ya çalışmaya gelen işçilerin yaşadığı bir binada yangın çıktı. Rusya kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, 1’i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Sabah 05.40’ta başlayan yangın bir anda binaya yayılınca birlikte birçok kişi bina içerisinde mahsur kaldı. Büyüyen yangın, 07.40’ta söndürülebildi. Bazı işçi ve işçi aileleri binadan sağ ve yaralı kurtarılırken, bina içerisinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Rusya’da yaşanan yangın faciasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden gelen işçiler olduğu öğrenildi. Cenazelerin adli tıpta incelemesi devam ederken, binaların şartları, izinleri ve yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve araştırma çalışmaları başlatıldı.

İHA